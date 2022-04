Natalie Portman revela como ficou musculosa para Thor 4

O primeiro teaser trailer oficial de Thor: Amor e Trovão foi divulgado no início desta semana e deixou o público chocado com os músculos de Natalie Portman, que volta à franquia para o seu papel como Jane Foster (e Poderosa Thor).

Em entrevista á Vanity Fair em agosto de 2021, ela revelou detalhes sobre o seu treinamento, afirmando que foi “muito divertido” o processo de se preparar para Thor: Amor e Trovão.

Na mesma entrevista, ela também falou um pouco sobre a sua dieta, que incluiu suplementos fitness para aumentar sua ingestão de proteínas durante o treino.

“Fizemos muito treinamento com pesos e tomei muitos shakes de proteína – treinamento com pesos pesados ​​que eu nunca fiz antes. Claro, eu nunca tive o objetivo de ficar volumosa. Era muito físico, então era muito tanto o trabalho de agilidade quanto o trabalho de força”, conta a atriz.

Natalie Portman conda ainda que trabalhou com um treinador por quatro meses antes das filmagens, e continuou com o trabalho mesmo durante as gravações. Guerreira!

Confira o teaser de Thor: Amor e Trovão logo abaixo:

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

‎”O filme mostra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo o que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino intergaláctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses”, começa a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da ‎r‎ainha Valquíria (Tessa Thompson),‎‎ Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica angustiante para descobrir o mistério da vingança de Gorr e pará-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse. ‎

O elenco de Thor 4 conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Taika Waititi, Christian Bale e Russell Crowe.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.