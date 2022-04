Nostalgia: Hulk celebra aniversário de Downey Jr com referência a Vingadores

É o aniversário de Robert Downey Jr. e o astro vem recebendo muitas homenagens. Uma delas veio de Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk na franquia dos Vingadores.

Mark Ruffalo compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece com Robert Downey Jr. na época da turnê de Os Vingadores, de 2012. Na legenda, Mark Ruffalo chamou Robert Downey Jr. de “irmão da ciência”, que é como Bruce Banner e Tony Stark eram conhecidos na saga dos Vingadores.

Confira abaixo a postagem de Mark Ruffalo no Instagram.

Diretor confirma que Marvel não tem mais planos para os Vingadores

Com mais de 20 filmes, o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) se tornou a franquia mais bem sucedida da história do Cinema. Curiosamente, não há um plano que delineia tudo que vão fazer daqui para a frente.

Joe Russo, diretor de Vingadores: Ultimato, Guerra Infinita e dos dois últimos filmes do Capitão América, conversou com o Deadline e revelou que nem tudo é definido de antemão no MCU.

“A maneira como funciona na Marvel, e tenho certeza que em algum momento alguém falará em detalhes sobre isso, mas parte do brilhantismo do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, é que não há realmente um plano”, disse o diretor.

“Há uma ideia, mas você não pode ter um plano se o filme que você está fazendo fracassar. Não há nenhum plano depois disso. Certo?”.

“Então, é realmente sobre, como o filme foi bem sucedido, houve uma espécie de entusiasmo sobre o que mais poderíamos fazer? E então é quando novas ideias surgem”, disse Russo.

“E havia esperanças. Esperamos que um dia possamos chegar à história, se continuarmos fazendo isso direito, talvez todos possamos chegar lá, você sabe, como Guerra Infinita e Ultimato. Mas muitas coisas foram inventadas entre os filmes.”

“Como em Capitão América: Guerra Civil, não sabíamos disso mostrando essa cena com Zola em Soldado Invernal e há uma imagem dos pais de Stark sendo mortos. E parece que está implícito que está conectado.”

“Então, depois que o filme saiu, nós ficamos tipo, ei, essa é uma ideia maluca – é assim que Tony pode ficar tão bravo com o Capitão que ele gostaria de matá-lo, se o amigo do Capitão tivesse matado seus pais”, disse Russo.

“Então, estávamos adaptando essas ideias e tudo faz parte da diversão. Mas acho que de muitas maneiras é o molho secreto da Marvel.”

