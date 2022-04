Rejeitado pela Disney, ator de Homem-Aranha ficou de fora de Crônicas de Nárnia

Andrew Garfield é um dos atores mais promissores da atualidade. O britânico emocionou muita gente com sua participação especial em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, no qual contracenou com Tom Holland e Tobey Maguire. O que muitos fãs não sabem, é que Garfield foi rejeitado pela Disney e acabou ficando de fora de As Crônicas de Nárnia.

Vale lembrar que As Crônicas de Nárnia é uma série de livros de fantasia escrita por C.S. Lewis. A saga foi adaptada pela Disney como uma franquia cinematográfica, que começou em 2005 com O Leão, A Feiticeira e o Guarda Roupa.

A franquia continuou em 2008 com As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, e em 2010 com A Viagem do Peregrino da Alvorada.

Mas afinal: em qual dos filmes Andrew Garfield foi rejeitado? O site CheatSheet revelou tudo sobre essa história; veja abaixo.

Segundo uma entrevista de Andrew Garfield à revista Variety, a rejeição da Disney foi uma das grandes decepções do início de sua carreira.

Na época da produção de As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian, Garfield desejava desesperadamente a escalação no papel título.

O ator chegou a fazer vários testes para o papel do Príncipe Caspian, mas acabou perdendo para Ben Barnes – de Westworld e O Justiceiro.

Em meados de 2006, Andrew Garfield ainda estava no início de sua carreira. O ator só era conhecido por papéis pequenos em filmes como Boy A e séries como Sugar Rush e Simon Schama’s Power of Art.

“Eu estava realmente desesperado! Fiz os testes para o papel do Príncipe Caspian e pensei: é isso, essa será minha grande chance. Mas aí, aquele ator brilhante e bonitão, o Ben Barnes, acabou ficando com o papel”, revelou Garfield.

A empresária de Andrew Garfield, eventualmente, explicou para o ator que ele havia sido rejeitado por não ser “bonito o suficiente”.

“Por que não eu? Após muita insistência da minha parte, ela disse ‘é porque eles não te acharam bonito o suficiente, Andrew’. O Ben Barnes é um cara muito bonito e talentoso. Então, olhando para o passado, não me sinto infeliz com a decisão que a Disney tomou. Acho que ele (Ben Barnes) fez um ótimo trabalho”, comentou o astro.

Embora não tenha sido escalado em As Crônicas de Nárnia, Andrew Garfield ficou conhecido no mundo inteiro por sua performance como Eduardo Saverin em A Rede Social.

Dois anos depois, o ator ficou ainda mais famoso com a franquia O Espetacular Homem-Aranha – papel reprisado em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Mais recentemente, Andrew Garfield foi indicado ao Oscar por sua performance em tick, tick… Boom!. Entretanto, acabou perdendo a estatueta de Melhor Ator para Will Smith.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e os filmes da Marvel estão disponíveis na Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.