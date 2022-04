Revelado o motivo que fez Julia Roberts se afastar das comédias por 20 anos

Julia Roberts, estrela de grandes comédias românticas dos anos 90, como Uma Linda Mulher, Um Lugar Chamado Notting Hill e Noiva em Fuga, revelou o motivo pelo qual passou mais de 20 anos afastada do gênero.

Em entrevista publicada na última segunda-feira pelo New York Times, ela comentou sobre boatos de que ela não quer mais fazer comédias românticas, já que faz tempo que não se envolve em filmes do gênero.

“Aqui está a coisa: se eu achasse que algo era bom o suficiente, eu teria feito”, diz Roberts ao Times. “Se eu tivesse lido algo que eu achasse que era aquele nível de escrita de ‘Notting Hill’ ou ‘O Casamento do meu Melhor Amigo’ de diversão louca, eu faria isso. Eles não existiam até este filme que eu fiz, que Ol Parker escreveu e dirigiu.”

“Eu também tive três filhos nos últimos 18 anos. Isso aumenta ainda mais o nível porque não é apenas ‘Este material é bom?’ É também a equação matemática do horário de trabalho do meu marido e o horário escolar das crianças e as férias de verão. Não é apenas ‘Ah, acho que quero fazer isso’. Tenho um sentimento de grande orgulho por estar em casa com minha família e me considerar uma dona de casa”, comenta a atriz.

Ticket to Paradise é a volta de Julia Roberts

O filme ao qual Julia Roberts se refere é Ticket to Paradise, novo longa do diretor Ol Parker, que já trabalhou em Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo e Imagine Eu e Você.

Na mesma entrevista, a atriz também revelou que quase não fez Ticket to Paradise.

Ela disse que quase não estrelou o filme porque achava que só funcionaria bem se ela contracenasse com George Clooney, e na época ele se quer havia recebido um convite para o papel.

“E eis que George sentiu que só funcionou comigo. De alguma forma, nós dois fomos capazes de fazer isso, e lá fomos nós”, disse Roberts.

Em outra entrevista ao Times, Roberts, que é casada com o diretor de fotografia Danny Moder desde 2002, discutiu como sua vida como mãe mudou a maneira como ela navega em Hollywood e sua carreira como atriz.

Ticket to Paradise deve chegar aos cinemas em setembro de 2022.