Will Smith renuncia a seu cargo na Academia do Oscar

Will Smith anunciou que não é mais um membro da Academia, a organização por trás do Oscar.

De acordo com a Variety, o astro divulgou um comunicado dizendo que decidiu renunciar ao seu cargo na Academia.

Isto acontece enquanto a Academia analisa quais serão as consequências para Will Smith por seu tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

O banimento de Will Smith da Academia era justamente uma das punições sendo analisadas.

Em seu comunicado, Will Smith acrescentou que aceitará quaisquer outras consequências que a Academia achar adequadas.

Importante comunicado de Will Smith

O comunicado também diz: “Minhas ações na apresentação do Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa.”

“Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido.”

“Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema.”

“A mudança leva tempo e estou empenhado em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permitirei que a violência ultrapasse a razão.”

Will Smith levou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs, que está disponível na HBO Max.