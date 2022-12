A transformação radical de Henry Cavill ao longo dos anos

Henry Cavill é conhecido principalmente por suas performances como Geralt em The Witcher e o Superman no DCEU. O ator conseguiu conquistar fãs no mundo inteiro com estas franquias.

Cavill ganhou público diferente ao interpretar o clássico detetive Sherlock Holmes em Enola Holmes, filme lançado pela Netflix e protagonizado por Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things.

O astro é famoso também por sua forma física invejável, perfeita para os personagens durões de sua carreira. Em comemoração do aniversário de 35 anos do ator, a revista Men’s Health fez uma retrospectiva de sua evolução física em Hollywood.

Confira abaixo!

The Tudors – 2008

Após uma pequena participação em O Conde de Monte Cristo, Henry Cavill conseguiu seu primeiro trabalho importante na TV. O ator viveu Charles Brandon, o Duque de Suffolk na produção épica sobre o reinado de Henrique VIII. Em seus primeiros anos de televisão, Cavill tinha o físico bem mais esguio e esbelto, sem os grandes músculos de suas performances mais atuais.

Imortais – 2011

Henry Cavill participou de um intenso treinamento físico para viver o herói grego Teseu no filme Imortais. Como o personagem passa grande parte do filme sem camisa, o britânico precisou definir mais ainda seus músculos para garantir o papel.

Homem de Aço – 2013

Para interpretar seu personagem mais icônico, Henry Cavill treinou na Gym Jones, conhecida como “a academia mais pesada do mundo”, com o treinador Mark Twight, em um excruciante processo de ganho de massa muscular que durou 6 meses.

O Agente da U.N.C.L.E – 2015

Embora passe grande parte de O Agente da U.N.C.L.E de terno, Henry Cavill precisou manter sua massa muscular impecável. Na época o ator estava se preparando para reprisar sua performance como Clark Kent em Batman vs. Superman.

Liga da Justiça – 2017

Em Liga da Justiça, filme do DCEU, Henry Cavill trabalhou para manter a mesma forma física dos últimos anos. A estratégia deu certo, e o ator estampou várias matérias sobre seu desenvolvimento corporal.

The Witcher – 2019

Para deixar os músculos extremamente em evidência em suas cenas sem camisa em The Witcher, Henry Cavill usou um truque bastante conhecido por fisiculturistas: diminuir o consumo de água nos dias anteriores às filmagens.

“Deixar de beber água deixa sua pele mais fina, então ela gruda nos músculos. No primeiro dia, você bebe um litro e meio de água. No segundo, apenas meio litro. No terceiro você não bebe água, e no quarto é a gravação”, explicou o ator.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.