Acredite se quiser: Tom Cruise já tem 60 anos

Tom Cruise completou, neste dia 3 de julho, 60 anos de idade. Muitos fãs nem conseguem acreditar nisso.

Por seu visual, o ator aparenta ser bem mais jovem do que é. No entanto, não é apenas isso que chama a atenção.

Agora com 60 anos, Tom Cruise vive um excelente momento em sua carreira. O astro parece conhecer bem o que é o sucesso.

O seu novo trabalho, Top Gun: Maverick (Top Gun 2), está arrebentando nas bilheterias. A arrecadação mundial é de mais de US$ 1,1 bilhão, com potencial para conseguir ainda mais dinheiro.

É o maior sucesso comercial da carreira do astro. Além disso, teve aclamação do público e da crítica. Ninguém apostava tanto assim em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), mas Tom Cruise parecia confiante no projeto desde o começo.

Uma carreira de grande sucesso

Obviamente, não para por aí. Nos próximos anos, Tom Cruise estará em novos capítulos da franquia Missão: Impossível, que é um sucesso no mundo todo.

Além disso, estrelará uma produção que será a primeira de Hollywood a ser gravada no espaço. Esta promete ser a maior loucura da carreira do astro!

Se Tom Cruise pretende, algum dia, voltar para o campo dos dramas, não se sabe. O ator vem focando apenas em grandes produções.

Ele já esteve em ótimos projetos menores, que tiveram até mesmo destaque em premiações. No entanto, pelo menos por enquanto, este não parece ser um dos focos de Tom Cruise.

Poucos atores conseguiram manter um nível tão alto de sucesso por tanto tempo. Aos 60 anos, Tom Cruise pode ter provado que é o maior astro de cinema da sua geração.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2), com Tom Cruise, ainda está em cartaz nos cinemas.

