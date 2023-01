Adama Niane, ator de Lupin, morre aos 56 anos

Depois da morte de Annie Wersching, Hollywood também perdeu neste domingo (29) o ator Adama Niane. Segundo o Deadline, o ator francês, que estrelou a série Lupin, da Netflix, morreu aos 56 anos.

Omar Sy, que co-estrelou Lupin com Niane, compartilhou uma mensagem no Twitter após a notícia da morte do ator:

“Estendo minhas profundas condolências aos entes queridos de Adama Niane, um imenso ator ao lado de quem tive a chance e o prazer de trabalhar. Um homem de rara benevolência… Que sua alma descanse em paz”, escreveu Sy em francês.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023

A causa da morte do ator não foi divulgada.

Niane nasceu em Paris e trabalhou em filmes como Estranhos em Casa (2019) e Baise-moi (2000).

Além de Lupin, ele participou de outras séries de TV como Alex Hugo (2021), Maroni (2018-2021), Sam (2019-2021), Inhuman Resources (2020), Prise au piège (2019), Troubled Waters (2019) e La Mante (2017).

