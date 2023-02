Alec Baldwin obtém vitória importante em caso por morte no set de Rust

Alec Baldwin segue acusado por homicídio culposo pela morte de diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de Rust. Enquanto o julgamento não chega, ele conseguiu se livrar de outra acusação, que potencialmente aumentaria sua pena consideravelmente.

Os representantes legais de Baldwin já chamaram as acusações de tiroteio de Rust de inconstitucionais, e desenvolvimentos recentes indicam que eles estavam corretos.

Continua depois da publicidade

A promotora do Primeiro Distrito Judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwie, retirou a acusação de aprimoramento da arma de fogo das as acusações de homicídio culposo feitas contra Baldwin, de acordo com um relatório do Deadline.

Essa acusação adicional teria acrescentado três anos e meio à sentença máxima possível de Baldwin, caso ele fosse considerado culpado.

Diretora foi morta em ensaio do filme Rust

O caso de Halyna Hutchins no set de Rust

Em 21 de outubro de 2021, um ensaio de uma cena de Rust terminou com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Alec Baldwin recebeu uma arma e fez o movimento de tiro em frente da cineasta e de Joel Souza, o diretor.

A cineasta foi atingida e não resistiu ao ferimento. A investigação das autoridades continua para descobrir como a arma foi carregada com balas de verdade.

O ator Alec Baldwin garante que foi avisado de que a arma estava “fria” – ou seja, com munição falsa. Testemunhas também confirmam a versão do famoso, que seria protagonista e produtor de Rust.

Além do marido, Halyna Hutchins deixou o filho Aldous, de 9 anos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.