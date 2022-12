Amber Heard desiste de recorrer na Justiça e faz acordo com Johnny Depp

Em junho de 2022, Amber Heard foi derrotada por Johnny Depp após uma longa e árdua batalha judicial. Essa novela está chegando ao fim, com Heard fazendo um acordo.

Nas últimas semanas, a opinião do público sobre o processo Depp vs. Heard passou por grandes mudanças. Durante o julgamento, a internet apoiava – de maneira quase irrestrita – a perspectiva de Johnny Depp.

Continua depois da publicidade

Porém, após a confirmação do veredito (e o reflexo do caso no tratamento às vítimas de violência), muita gente passou a enxergar também o lado de Amber Heard.

Agora, a atriz decidiu encerrar tudo.

Amber Heard desiste de recorrer

Amber Heard revelou que tomou a decisão “muito difícil” de fazer acordo com Johnny Depp após perder o processo de difamação contra seu ex-marido.

O anúncio ocorre menos de um mês depois que a estrela de Aquaman e sua equipe jurídica entraram com recurso formal contra o veredito de difamação de US$ 50 milhões de Depp.

Em uma longa declaração publicada no Instagram, Heard escreveu: “Depois de muita deliberação, tomei a decisão muito difícil de fazer um acordo no caso de difamação movido contra mim por meu ex-marido na Virgínia”.

“É importante para mim dizer que nunca escolhi isso. Defendi minha verdade e, ao fazer isso, minha vida como eu a conhecia foi destruída. A difamação que enfrentei nas redes sociais é uma versão ampliada das formas pelas quais as mulheres são vitimizadas quando se apresentam. Agora, finalmente, tenho a oportunidade de me emancipar de algo que tentei deixar há mais de seis anos e em termos com os quais posso concordar. Não fiz nenhuma admissão. Este não é um ato de concessão. Não há restrições ou piadas com relação à minha voz no futuro”, concluiu.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.