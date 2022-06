Amber Heard faz desabafo após vitória de Johnny Depp: “Desapontada”

O julgamento de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard chegou ao fim e, em comunicado feito pela atriz de Aquaman, Heard revela estar decepcionada com o resultado, uma vez que o júri decidiu que ela é responsável por difamar o ex-marido em um artigo no The Washington Post.

Confira a tradução de seu comunicado logo abaixo:

“Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder, influência e controle desproporcionais do meu ex-marido.”

“Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que falou e se manifestou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Afasta a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério.”

“Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas que vencemos no Reino Unido. Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americana – de falar livre e abertamente.”

Apesar de Depp ter vencido o processo, o júri ainda decidiu a favor de Heard em uma de suas reconvenções.

A informação é do Deadline.

