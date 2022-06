Amber Heard quebra silêncio e fala pela 1ª vez sobre Johnny Depp após julgamento

Amber Heard deu a sua primeira entrevista após o resultado do julgamento contra Johnny Depp, que terminou com o ator levando a melhor.

A estrela conversou com a NBC News e, nessa entrevista, destacou os ataques que recebeu nas redes sociais.

Amber Heard declarou que não culpa o júri pelo resultado e nem mesmo leva para o lado pessoal, mas reclamou do tratamento que o caso teve nas redes sociais.

A nova declaração de Amber Heard

“Eu não os culpo. Eu realmente entendo. Ele interpreta um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem.”

“Ele é um ator fantástico. Eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim ou quais julgamentos elas podem ter sobre a privacidade do que aconteceu na minha casa, no meu casamento, atrás de portas fechadas.”

“Eu não presumo que uma pessoa comum deva saber dessas coisas. Então, eu não levo para o lado pessoal.”

“Mas mesmo alguém que tenha certeza que eu mereço todo esse ódio, mesmo que você pense que eu estou mentindo sobre tudo, você ainda não conseguiria me olhar nos olhos e dizer que acha que nas redes sociais houve uma representação justa.”

“Você não pode me dizer que acha que isso foi justo”, comentou Amber Heard sobre toda a repercussão do caso nas redes sociais.

Amber Heard continua escalada como Mera em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), mas rumores indicam que o seu tempo de tela será bastante reduzido.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) chega aos cinemas em 17 de março de 2023.

