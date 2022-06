Amber Heard quebra silêncio sobre derrota para Johnny Depp

A atriz Amber Heard, estrela de Aquaman, quebrou o silêncio após sofrer derrota para Johnny Depp sobre o caso de difamação.

Segundo um relato da Variety, Heard conversou com Savannah Guthrie em um episódio do Today, que irá ao ar na terça-feira (14) no NBC sobre o processo envolvendo Johnny Depp. Ela explicou que entende o júri e não os culpa de terem ficado ao lado de Depp.

“Eu não os culpo”, disse Heard. “Eu realmente entendo. Ele é um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico.”

Mesmo que tenha simpatizado com a decisão, a atriz afirma que o ódio que sofre nas redes sociais é injusto, chegando a sofrer ameaças de morte por apoiadores da ex-estrela de Piratas do Caribe.

“Mas mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e vitríolo, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa”, comentou Heard. “Você não pode me dizer que acha que isso foi justo.”

Heard perdeu o processo para Depp e terá de pagar US$ 10,4 milhões ao ator por tê-lo difamado em um artigo publicado em 2018 no Washington Post. O ator terá de pagar US$ 2 milhões após ter sido considerado culpado por uma das alegações de difamação contra a atriz.

Boicote em Aquaman 2

Os fãs de Johnny Depp estão tentando boicotar Aquaman 2 por conta da participação de Heard no filme. Ela retornará ao papel de Mera, mas boa parte do público quer o filme da DC fracasse.

James Wan volta como diretor, a partir de um roteiro escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick. Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II foram confirmados no elenco.

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman 2 (ou Aquaman and The Lost Kingdom), da DC, chegará aos cinemas em 17 de março de 2023.

