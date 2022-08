Amber Heard tem chances de virar o jogo e vencer Johnny Depp no tribunal?

Em junho de 2022, Amber Heard foi derrotada por Johnny Depp após uma longa e árdua batalha judicial. Mas essa novela está longe de chegar ao fim. Recentemente, a atriz contratou uma nova equipe jurídica para apelar à Corte – e possivelmente, reverter o veredito. Mas afinal: Heart tem chances reais de virar o jogo?

Nas últimas semanas, a opinião do público sobre o processo Depp vs. Heard passou por grandes mudanças. Durante o julgamento, a internet apoiava – de maneira quase irrestrita – a perspectiva de Johnny Depp.

Porém, após a confirmação do veredito (e o reflexo do caso no tratamento às vítimas de violência), muita gente passou a enxergar também o lado de Amber Heard. Mas embora seja importante, a opinião pública, por si só, não reverte decisões judiciais.

Dessa forma, Amber Heard decidiu contratar um novo time jurídico. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a reviravolta e as chances da atriz em um novo julgamento; confira.

Depp vs. Heard – Vitória polêmica

Recentemente, diversas celebridades que curtiram a vitória de Johnny Depp no processo contra Amber Heard, retiraram os likes da postagem de comemoração.

Entre esses famosos estão as atrizes Bella Hadid e Halle Bailey, além de Amanda Knox – tema de um interessante documentário true crime na Netflix.

A exibição contínua do julgamento na TV, descrita como “o equivalente legal de Round 6”, foi essencial para a construção da opinião pública sobre o caso.

Enquanto Hollywood largamente apoiava Johnny Depp, Amber Heard era obrigada a lidar com xingamentos, ataques e deboche nas redes sociais.

Mas afinal: o que está por trás dessa mudança na opinião dos famosos (e do público em geral)? Segundo uma matéria do jornal britânico The Guardian, mais de 6 mil páginas de documentos da corte tiveram o sigilo quebrado.

Esses documentos, como era de se esperar, trazem muitas informações “desconfortáveis” sobre Johnny Depp.

Uma dessas informações revela que o time legal de Depp tentou submeter nudes de Amber Heard como evidências do passado da atriz como “dançarina exótica”.

Vale lembrar que, em 2014, a conta da atriz no iCloud foi hackeada – o que resultou na divulgação de várias fotos íntimas nas redes sociais. Esse ato de “pornografia de vingança” trouxe terríveis efeitos para a saúde mental de Amber Heard.

“Elas também servem como um perfeito exemplo de que, se uma mulher não levar uma existência perfeitamente casta, o mundo encontrará uma maneira para caracterizá-la como ‘vadia’ e responsabilizá-la por tudo que aconteceu”, analisa o The Guardian.

Os documentos em questão também detalham a violência física (alegadamente) cometida por Depp, os esforços do time legal para implicar Heard na morte de um amigo que faleceu em um acidente de carro e mensagens perturbadoras entre Depp e Marilyn Manson – que foi acusado de violentar mais de 15 mulheres.

Após evidências inéditas, Amber Heard contratou outro time legal

De acordo com o site Deadline, Amber Heard contratou os advogados David L. Axelrod e Jay Ward Brown, dispensando Elaine Bredehoeft, do caso recente no tribunal.

Os novos advogados terão o trabalho de tentar reverter a decisão que favoreceu Depp, e concedeu uma vitória no caso de difamação movido contra Heard.

A intenção de Amber Heard é anular a multa de 10,4 milhões de dólares, que foi decidida por um júri da Virginia após seis semanas de julgamento.

Em um comunicado oficial, os novos advogados de Amber Heard se disseram “confiantes” nas chances de reverter o julgamento.

“Estamos confiantes de que o tribunal de apelação aplicará a lei corretamente, sem deferência à popularidade, reverterá o julgamento contra a Sra. Heard e reafirmará os princípios fundamentais da Liberdade de Expressão”, afirmaram os magistrados.

Uma fonte ligada a Amber Heard afirmou a um site americano que a atriz está otimista com as reviravoltas do caso.

“Um júri diferente pede uma defesa diferente, particularmente agora, que novas evidências estão vindo à tona”, comentou a fonte anônima.

O pedido de apelação de Amber Heard, a Mera de Aquaman, ainda não tem data para ser julgado.

