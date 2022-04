Andrew Garfield diz para quem mandou mensagem após tapa de Will Smith no Oscar

Quando Will Smith deu um tapa em Chris Rock no Oscar 2022, uma das pessoas presentes era Andrew Garfield.

Curiosamente, depois que o tapa aconteceu, Andrew Garfield foi flagrado enviando mensagem para alguém pelo celular.

Agora, em entrevista com o The View, o ator confessou que estava mandando mensagem para alguns amigos, que queriam saber como estava o clima por lá após o tapa de Will Smith em Chris Rock.

Momento que pegou todos de surpresa

“Eu me sinto mal porque Kevin Costner estava apresentando os indicados de uma maneira bonita e elegante.”

“Eu não achava que estaria na câmera durante aquele momento. Todo mundo estava me mandando mensagens, perguntando como estava o clima por lá.”

“Naquele momento, meus amigos tiveram prioridade. Mas, eu me sinto muito mal”, disse Andrew Garfield.

Andrew Garfield recebeu uma indicação como Melhor Ator no Oscar 2022, mas quem venceu foi Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs.