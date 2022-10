“Angelina Jolie zumbi” mostra o rosto de verdade ao deixar prisão

A mulher que era conhecida por ser a “Angelina Jolie Zumbi” finalmente mostrou seu verdadeiro rosto após deixar a prisão.

Fatemeh Khishvand, a mulher iraniana por trás do bizarro rosto da famosa atriz de Tomb Raider, Angelina Jolie, acabou sendo presa em 5 de outubro de 2019.

Alguns anos depois, Khishvand, que tem 22 anos, revelou seu rosto de verdade para uma TV estatal, após muito mistério em torno do assunto (via Splash).

Ela abriu uma conta no Instagram em 2017, e em pouco tempo, conseguiu ter 500 mil seguidores, que ficaram chocados com a suposta aparência zumbi de Jolie.

Khishvand afirmava ter feito mais de 50 cirurgias para se parecer com a famosa atriz, e as suspeitas em torno disso começaram a aumentar.

Prisão decretada em 2019

As suspeitas sobre a verdade por trás da famosa “Angelina Jolie zumbi” apenas aumentaram, o que forçou a iraniana apenas admitir que tudo era feito por edição de imagem.

“As pessoas devem estar vivendo no século 18, sem ter visto ou ouvido falar de qualquer tipo de tecnologia, ou maquiagem”, disse ela.

Conhecida como Sahar Tabar nas redes sociais, ela foi presa em 2019 junto de outras três influenciadoras, e seu perfil foi apagado.

Na época de sua prisão, Khishvand tinha 19 anos, e foi acusada de blasfêmia, instigar violência, comprar propriedades de forma ilegal e insultar o código de vestuário do Irã. Ainda de acordo com as acusações, ela acabou encorajando jovens iranianas a cometerem corrupção.

Khishvand foi condenada a 10 anos de prisão e cumpriu apenas três. Após sua soltura, ela afirmou que buscava fama na internet, e que agora nunca mais vai ter uma conta no Instagram.

“A internet era uma forma fácil de fazer isso. Era muito mais fácil do que virar uma atriz. Com certeza eu nunca mais baixarei o Instagram no meu telefone”, comentou a iraniana.

Recentemente, Jolie vem acusando Brad Pitt de agredir seus filhos, começando mais um novo caso polêmico em Hollywood.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.