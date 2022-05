Após julgamento, Johnny Depp faz aparição surpresa em show de Jeff Beck

O julgamento de Amber Heard contra seu ex, Johnny Depp, chegou ao fim e resta apenas ao júri tomar sua decisão. Após encerrar suas idas ao tribunal, Depp apareceu de surpresa em show de Jeff Beck.

Conforme o Insider, ele apareceu no palco com sua guitarra e a dupla tocou covers de John Lennon, Marvin Gaye, Jimi Hendrix.

Além disso, tocaram uma música não lançada de autoria do próprio Johnny Depp, intitulada This is a Song for Ms. Hedy Lamarr.

Enquanto isso, o júri determina se Amber Heard é inocente de, supostamente, ter difamado Johnny Depp com acusações de violência doméstica.

Fãs compartilharam vídeos de Johnny Depp no show. Veja abaixo.

'isolation' by johnny depp and jeff beck



screaming inside pic.twitter.com/QnISINk0R4 — alex / justice for johnny depp (@jdeppfxnn) May 29, 2022

