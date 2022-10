Após matar homem com um soco, galã da Netflix pode pegar 15 anos de prisão

O galã mexicano Pablo Lyle, famoso por performances em novelas da TelevisaUnion e produções da Netflix, foi condenado por “agressão fatal”. Em 2019, Lyle deu um soco em um homem durante uma briga de trânsito. A vítima acabou falecendo. Agora, o ator pode pegar até 15 anos de prisão.

Na Netflix, produções mexicanas (e outras séries voltadas para o público latino) fazem muito sucesso. A maioria dessas produções vem da Telemundo, uma emissora americana especializada na produção de conteúdo em espanhol.

Continua depois da publicidade

O motivo é bastante simples: o povo brasileiro cultiva uma grande identificação com o estilo da TV mexicana. Algumas das novelas mais populares do Brasil, por exemplo, são inspiradas em produções do México.

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a condenação de Pablo Lyle e os projetos do ator na plataforma.

Pablo Lyle, galã da Netflix, pode passar até 15 anos na cadeia

Nascido no estado mexicano de Sinaloa, Pablo Lyle tem, atualmente, 35 anos. O ator começou sua carreira em 2009, com um papel pequeno na novela Verão do Amor.

Lyle também é conhecido por produções como Uma Família de Sorte, A Sombra do Passado, Minha Adorável Maldição e Para Sempre Amor.

Na Netflix, Pablo Lyle está na série dramática Yankee. Na produção mexicana, o ator interpreta o protagonista Malcolm Moriarty.

“Fugindo da polícia do Arizona, ele cruza a fronteira com o México e usa o seu conhecimento da tecnologia para subir no submundo do tráfico de drogas”, afirma a sinopse oficial da série mexicana na Netflix.

Em 31 de março de 2019, Pablo Lyle sofreu um acidente de carro perto do aeroporto de Miami. Irritado após bater no veículo do cubano Juán Ricardo Hernández, o ator agrediu o homem de 63 anos com um soco.

A vítima ficou inconsciente, e Pablo foi preso por agressão. Porém, pagou fiança, e acabou deixando a cadeia no dia seguinte.

A situação ficou mais complicada quando Juán Ricardo Hernández morreu no hospital, no dia 3 de abril. Desde então, o caso de assassinato tramita na Justiça Mexicana.

O julgamento de Pablo Lyle, após diversos adiamentos (ocasionados pela pandemia de Covid-19 e o furacão Ian) aconteceu na última terça-feira (4 de outubro).

Um júri de Miami deliberou, e o ator foi considerado culpado pela “agressão fatal” e a morte da vítima.

Com a deliberação do júri, Pablo Lyle foi algemado e conduzido a uma unidade temporária de detenção.

Atualmente, o ator aguarda a sentença final. A pena será definida pela juíza Marisa Tinkler Mendez, em uma nova audiência que está marcada para 26 de outubro.

O crime de “agressão fatal”, vale lembrar, pode gerar pena de 9 a 15 anos de prisão.

Enquanto isso, a série mexicana Yankee continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.