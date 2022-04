Após se declarar bissexual, astro de Supernatural volta atrás: “Sou hétero”

Em um recente evento para fãs de Supernatural, o ator Misha Collins pareceu assumir que era bissexual. Ele é conhecido por ter interpretado Castiel na série.

No entanto, o ator de Supernatural agora voltou atrás. Reconhecendo que não foi muito preciso em sua declaração, ele disse que fez com que as pessoas o interpretassem errado.

Em um comunicado (via Comic Book Resources), Misha Collins esclareceu que, na verdade, é hétero. Ele pediu desculpas por ter dado a entender algo que não era verdade.

Esclarecendo as coisas

“Minha intenção desajeitada era acenar para não discutir minha sexualidade, mas eu me atrapalhei muito e entendi que foi interpretado como eu me assumindo bissexual.”

“Essa não era a minha intenção, então preciso corrigir o registro: não sou bissexual. Acontece que sou hétero, mas também sou um aliado feroz e a última coisa que eu quero fazer é falsamente cooptar as lutas da comunidade LGBT.”

“Acredito e apoio totalmente que precisamos santificar o direito humano de expressar nossas identidades honestamente e sermos livres para amar quem escolhermos abertamente.”

“Lamento profundamente pela falta de jeito da minha linguagem. Quero ser um aliado melhor e me sinto mal por ter feito qualquer coisa para piorar as coisas.”

“Estou tentando aprender, tentando fazer melhor e vou continuar ouvindo.”

No Brasil, Supernatural está disponível pela HBO Max.