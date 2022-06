Aposentadoria? Brad Pitt diz que está na fase final de sua carreira

Brad Pitt é, inegavelmente, um dos maiores astros do cinema das últimas décadas, mas essa história parece estar prestes a acabar.

O astro disse em entrevista recente que está na “última fase” de sua carreira como ator, dando a entender que a aposentadoria pode chegar muito em breve,

À revista GQ, Pitt disse: “Eu me considero na minha última etapa, neste último semestre ou trimestre. O que vai ser essa seção? E como eu quero projetar isso?”

Com esta fala, parece que Brad Pitt está começando a pensar em qual será o seu próximo e, muito provavelmente, ultimo filme, a fim de encerrar a carreira com chave de ouro.

A carreira de Brad Pitt

William Bradley Pitt nasceu no dia 18 de dezembro de 1963 em Oklahoma, nos Estados Unidos. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance no longa Era uma Vez em… Hollywood, o astro soma muitos outros projetos em sua carreira.

Brat Pitt começou sua carreira de ator em 1987 e ganhou grande reconhecimento após estrelar Entrevista com o Vampiro, ao lado de Tom Cruise, em 1994.

Após o sucesso de Clube da Luta, em 1999, os anos 2000 foram os melhores de sua carreira, com títulos como Tróia (2004), Sr. & Sra. Smith (2005) e O Curioso Caso de Benjamin Button (2008).

Hoje em dia, Brad Pitt é um ator estável e com um currículo de dar inveja, se preparando para a estreia de Trem-Bala, que chega ainda em 2022 aos cinemas. Antes da possível aposentadoria, ele fará ainda um filme com o diretor de Top Gun: Maverick.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.