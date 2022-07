Astro da Marvel surpreende jovem fã vítima de bullying

Paul Rudd, o Homem-Formiga da Marvel Studios, surpreendeu garoto de 12 anos que enfrentava situação com bullying escolar.

Brody Ridder de Westminster, Colorado, sofreu quando sua classe se recusou a assinar seu anuário, tradição costumeira das escolas americanas, então a única assinatura do livro foi dele mesmo, dizendo “Espero que faça mais amigos.”

Com a publicação no Facebook da mãe de Brody, o caso chegou até Paul Rudd. O astro do MCU enviou para o garoto um capacete do Homem-Formiga. Escrito no capacete estava: “Para meu bom amigo Brody. Para quando ele conquistar o mundo!”.

Além do presente, o ator fez uma chamada de vídeo com o fã, em uma nota pública, o ator declarou para o fã: “Querido Brody, foi ótimo conversar com você outro dia”, disse Rudd ao jovem fã.

“É importante lembrar que, mesmo quando a vida está difícil, as coisas melhoram. Há tantas pessoas que amam você e pensam que você é a criança mais legal que existe – eu sendo uma delas! Mal posso esperar para ver todas as coisas incríveis que você vai realizar. Seu amigo, Paul”, continua o comunicado (via ComicBook).

Paul Rudd como Scott Lang (Homem-Formiga)

Paul Rudd retorna as telas em Homem-Formiga 3

Evangeline Lilly, falou com o The Digital Fix sobre o quão difícil foi gravar Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, no qual teve suas filmagens encerradas.

“Terminamos as filmagens no final de novembro e penso que, sem dúvida, foi o mais difícil que fizemos. Foi o mais difícil. Foi o único que fizemos durante os bloqueios do Covid”, explicou Lilly “Isso só adiciona uma complicação incrível para fazer um filme. Adiciona muito estresse. Torna as coisas muito impessoais, porque você não pode ver os rostos.”

Ela acrescentou: “Os sets de filmagem já são impessoais o suficiente, há tanta coisa que acontece e muito que precisa ser feito em um curto período, e o nível de intensidade é muito, muito alto. Então foi uma experiência muito difícil fazer o filme com medidas de Covid”.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas em 2023. Os dois primeiros filmes estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Redação