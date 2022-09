Astro da Marvel vence torneio de artes marciais

Um dos principais astros da Marvel, por incrível que pareça, venceu um torneio de artes marciais no último sábado (17).

Tom Hardy, que interpreta o Venom e viveu o Bane em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, disputou um Campeonato Aberto de Jiu-Jitsu Brasileiro (via ScreenRant).

O torneio aconteceu na cidade de Milton Keynes, na Inglaterra. Ele se inscreveu com seu nome de nascimento, que é Edward Hardy, e ganhou o prêmio de ouro da competição.

Um porta-voz do jornal The Guardian revelou que todos no evento o reconheceram, e Hardy estava feliz em tirar algumas fotos com as pessoas.

O ator lutou contra Danny Appleby na semifinal, e fez um pedido para o lutador esquecer que ele era uma celebridade. Appleby revelou que foi difícil lutar contra Hardy, que fez jus ao vilão Bane.

“Ele é um cara muito forte. Você não pensaria nisso com ele sendo uma celebridade. Já fiz cerca de seis torneios e estive no pódio em todos eles”, disse. “Mas ele é provavelmente o competidor mais difícil que já tive. Ele certamente fez jus ao seu personagem Bane, com certeza.”

