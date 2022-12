Astro da Netflix é acusado de conspirar contra colega morto em acidente

Um astro da Netflix está enfrentando sérias acusações após a morte de um colega em acidente. Matt Wright, de Terra de Crocodilos, foi acusado de estar envolvido em conspiração para encobrir evidências ligadas ao acidente que resultou na morte de seu colega, Chris “Willow” Wilson.

Conforme o ComicBook, a polícia de Darwin alega que Wright estava envolvido em uma conspiração para encobrir evidências ligadas ao acidente, no qual Wilson caiu de um helicóptero em 28 de fevereiro.

Ele estava coletando ovos de crocodilo em uma área remota de West Arnhem Land durante o ocorrido. Wright negou qualquer irregularidade.

O News.com.au relata que Wright estava no Tribunal Local de Darwin em 30 de novembro, enfrentando sete acusações, incluindo tentativa de obstrução de justiça, destruição de evidências e fabricação de evidências. A polícia alega que ele também interferiu com outras testemunhas.

“Ele está desapontado com as acusações feitas sobre o que foi um trágico acidente que tirou a vida do amigo mais próximo de Matt, Chris Wilson”, disse o advogado de Wright, David Newey, em um comunicado.

“As investigações não encontraram nenhum defeito no motor do helicóptero. A aeronave voou após uma inspeção de especialistas independentes em aviação algumas semanas antes de eles liberarem o helicóptero para voar”, continuou.

Mais suspeitos no crime

Duas outras pessoas foram acusadas de conexão com o acidente: o piloto Michael Keith Burbidge e o ex-sargento sênior interino Neil Ryan Mellon.

Uma segunda audiência ocorrerá em 25 de janeiro. Wright, que havia sido libertado sob fiança com a condição de permanecer em sua residência atual e evitar contato com certas pessoas envolvidas no caso, agora também está sendo obrigado a pagar fiança.

Wright afirma que deixou seu negócio de helicópteros – não porque foi obrigado, mas porque as condições de sua fiança dificultaram o contato com seus colegas. Ele pretende retomar o negócio se for absolvido.

Wilson e Wright apareceram juntos em Outback Wrangler, produzido pela National Geographic entre 2011 e 2020. Em outubro, a Netflix lançou a primeira temporada de Terra de Crocodilos. Wright disse que eles estão produzindo uma segunda temporada, mas a Netflix ainda não anunciou, e parece provável que eles vão esperar até que uma decisão seja tomada no caso criminal.

Terra de Crocodilos está disponível na Netflix.

