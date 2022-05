Astro de Doutor Estranho 2 choca ao fazer piada sobre Will Smith

Durante a sua participação no Saturday Night Live, o ator de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Benedict Cumberbatch, fez piada com a sua derrota para Will Smith no Oscar 2022.

Benedict Cumberbatch recebeu uma indicação como Melhor Ator por sua atuação em Ataque dos Cães. No entanto, quem venceu nessa categoria foi Will Smith, por King Richard: Criando Campeãs.

Porém, é claro que nada no Oscar 2022 chamou mais atenção do que o tapa que Will Smith deu em Chris Rock no palco.

Durante seu monólogo de abertura, o ator de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) brincou sobre quase ninguém ter assistido Ataque dos Cães.

“Fui indicado ao Oscar por isso. Eu não ganhei. Fui batido por Will Smith. Não fisicamente!”, disse Benedict Cumberbatch, fazendo piada.

O tapa de Will Smith continua dando o que falar

Embora tenha se passado algum tempo desde o Oscar 2022, a repercussão do tapa de Will Smith em Chris Rock continua sendo muito grande.

Isso teve um sério impacto na carreira de Will Smith, já que alguns de seus projetos acabaram sendo engavetados em meio à polêmica.

No entanto, existe a possibilidade de que esses projetos sejam retomados em breve. Fique ligado no Observatório do Cinema para outras novidades.

Benedict Cumberbatch está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), que está agora em cartaz nos cinemas.