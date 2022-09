Astro de Game of Thrones acabou com olho roxo em teste para a série

Game of Thrones chegou ao fim em 2019 – mas o universo de Westeros continua vivo com o spin-off A Casa do Dragão. Um dos maiores trunfos da produção do HBO foi seu elenco, formado por alguns dos astros mais talentosos da TV. O que muitos fãs não sabem é que um desses astros chegou com o olho roxo para seu primeiro teste de câmera.

No HBO Max, A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones. O spin-off adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Continua depois da publicidade

Com o enorme sucesso de A Casa do Dragão, os representantes da HBO já manifestaram o interesse de produzir outros derivados de Game of Thrones e criar diversos projetos no universo de Westeros.

Enquanto isso, explicamos abaixo por que um dos astros de Game of Thrones ficou com o olho roxo durante as audições para a série; confira.

Jon Snow ficou com o olho roxo em teste de Game of Thrones

Na trama de Game of Thrones, Jon Snow é um dos personagens mais importantes. Em todas as temporadas da série, o Bastardo de Winterfell ganha vida pela atuação de Kit Harington.

Antes de ser escalado na série do HBO, o ator britânico era mais conhecido por papéis pequenos em séries inglesas.

Em seu primeiro teste para o papel de Jon Snow, Harington surpreendeu os representantes da HBO ao aparecer com o olho roxo. Em um papo com uma revista americana, o eterno Jon Snow revelou o motivo da sua lesão.

“Na noite anterior, fui ao McDonald’s com essa garota que eu estava meio que namorando na época. Era tarde da noite, e não tinha lugar para sentar. Perguntei para um casal se nós podíamos sentar junto com eles, e eles aceitaram”, comentou o ator.

Infelizmente, o clima azedou quando o cara do outro casal começou a insultar a ficante de Harington.

Os insultos evoluíram para agressões físicas, e Kit Harington terminou a noite trocando socos com o estranho. Por isso, ele chegou ao teste de Game of Thrones com o olho roxo.

Durante a entrevista, o Jon Snow de Game of Thrones também afirmou ter ficado “grato” pela confusão.

“Acho que esse cara que me deu um soco também me ajudou a conseguir esse trabalho. Então, agradeço a ele”, brincou o ator.

Todas as temporadas de Game of Thrones estão disponíveis no HBO Max. Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente, sempre aos domingos.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.