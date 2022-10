Astro de Harry Potter expressa seus sentimentos pela morte de Robbie Coltrane

Daniel Radcliffe, ator principal em Harry Potter, compartilhou uma mensagem comovente após a morte de Robbie Coltrane, interprete Rúbeo Hagrid da franquia.

O personagem de Coltrane foi um dos primeiros aliados de Harry a aparecer nos filmes, facilmente reconhecido por seu tamanho enorme, amor por criaturas mágicas, e temperamento divertido. Hagrid não conseguiu terminar seus estudos como bruxo, mas se tornou o Guardião das Chaves de Hogwarts e o braço direito de Dumbledore.

O elenco de Harry Potter trabalhou junto por muitos anos, o que explica, não apenas o amor dos atores pela saga, mas também as relações muito próximas entre eles nos bastidores. Isso tudo foi evidenciado pelo especial de 20 anos da saga, Harry Potter: De Volta a Hogwarts, da HBO Max.

Nos filmes, Harry e Hagrid são bem próximos, e a relação dos personagens é espelhada fora das telas em Radcliffe e Coltrane. O interprete de Potter compartilhou ao Deadline, uma declaração sobre a morte de seu antigo colega de elenco.

“Robbie foi uma das pessoas mais divertidas que eu já conheci, e costuma nos manter rindo constantemente quando crianças no set. Tenho lembranças especialmente boas dele nos mantendo felizes em Prisioneiro de Azkaban, quando nós estávamos nos escondendo na cabana do Hagrid há horas por conta de uma chuva forte, e ele estava nos contando histórias e piadas para manter a energia pra cima. Eu me sinto incrivelmente sortudo que pude conhecer e trabalhar com ele, e muito triste pela sua morte. Ele era um ator incrível e um homem adorável.”

A relação de Coltrane de Radcliffe dentro e fora das telas

Hagrid é uma espécie de mentor para Harry, e a relação dos dois é uma das mais amadas da franquia. O momento que o meio-gigante chega para revelar a ascendência bruxa do protagonista em A Pedra Filosofal é inesquecível.

Mesmo, em um primeiro momento, chegando a meter medo no garoto, a natureza de Hagrid se mostra extremamente gentil e amigável. Ele foi o personagem perfeito de para introduzir Harry ao mundo da magia, e se manteve do lado do protagonista durante toda a série.

Pelo comentário de Radcliffe, e outras informações dos bastidores, ele e Coltrane tinham um relacionamento parecido fora das telas durante todos os filmes da franquia.

A afeição entre Harry e Hagrid não é apenas cativante, mas também é uma ferramenta de roteiro usada para movimentar a narrativa. Com o guarda-caça revelando segredos de Hogwarts para o trio de protagonistas, atiçando as curiosidades de Harry, Rony e Hermione.

“Eu não devia ter dito isso” era praticamente o bordão de Hagrid durante a série. O desenvolvimento do personagem se misturou constantemente com o desenvolvimento do trio principal da série. Coltrane será eternamente lembrado pelos seus colegas de elenco, e pelo resto dos fãs de Harry Potter por todo o mundo.

