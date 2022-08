Astro de Stranger Things vira salva-vidas após a série

Com o extremo sucesso na Netflix, Stranger Things alçou todos os integrantes do elenco à fama internacional. Mas você sabia que um dos maiores astros da série decidiu virar salva-vidas após atuar na produção? A revelação pegou muita gente de surpresa. Afinal, o ator ainda está confirmado na 5ª (e última) temporada.

Para conferir a trama da 5ª temporada de Stranger Things, os fãs terão que aguardar um bom tempo. Como o roteiro dos episódios ainda é produzido, as filmagens não tem data para começar.

Vale lembrar que o 4º ano de Stranger Things termina com um cenário apocalíptico na Netflix. Além de trazer a morte de personagens queridos, os episódios oferecem pistas importantes sobre a conclusão da série – desde o plano de Vecna até a conexão do vilão com Will.

Revelamos abaixo quem é o ator de Stranger Things que decidiu se tornar salva-vidas após a série; confira.

Noah Schnapp trabalhou como salva-vidas após ficar famoso em Stranger Things

Em Stranger Things, Noah Schnapp dá vida a Will Byers, um dos personagens mais importantes da série.

A 4ª temporada faz um ótimo trabalho ao desenvolver o arco de Will, principalmente em relação à sua sexualidade.

Na vida real, Noah Schnapp é um jovem comum, que gosta de passar o tempo com os amigos e relaxar em um dia ensolarado.

Em uma entrevista recente, o ator revelou que, durante as férias de Stranger Things, passou a trabalhar como salva-vidas em uma piscina pública de sua cidade.

“Faço isso só para me divertir!”, comentou o ator.

Schnapp, atualmente com 17 anos, decidiu se dedicar ao trabalho de salva-vidas antes de entrar para a faculdade.

“Eu meio que cresci com uma vida normal, e com amigos normais, fora de Stranger Things. É o tipo de coisa que me ajuda a manter os pés no chão”, afirmou o astro sobre o trabalho.

Após a conclusão de Stranger Things – que chega ao fim na 5ª temporada – Noah Schnapp começará o ensino superior na Universidade da Pensilvânia. A intenção do ator é cursar Administração de Negócios.

Na 4ª temporada de Stranger Things, a trama de Will passa por grandes mudanças. A série, ao que tudo indica, começa a preparar o terreno para abordar com mais profundidade a sexualidade do personagem – que aparentemente, nutre grandes sentimentos pelo amigo Mike.

Recentemente, Noah Schnapp também se envolveu em uma inusitada polêmica com a cantora Doja Cats nas redes sociais.

A 5ª temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia. Enquanto isso, os fãs podem conferir todos os episódios da série na Netflix.

