Astro de Supernatural comove os fãs ao revelar batalha contra o câncer

Jim Beaver comoveu os fãs de Supernatural ao revelar ter batalhado secretamente contra o câncer. Agora ele já está livre da doença, conforme publicação nas redes sociais.

Beaver é conhecido por interpretar o tio Bob em Supernatural, além de ter vivido Robert Singer em The Boys.

“Eu estou livre do câncer”, escreveu Beaver em publicação no Twitter, que veio junto de uma notícia sobre seu tratamento.

O astro de Supernatural começou o tratamento contra o câncer em 2018 e falou sobre os problemas de saúde.

“Eu guardei isso em grande parte para mim nos últimos anos, mas como alguém fez um anúncio bastante público sobre isso nos comentários da minha página no Facebook, acho que é hora de ser totalmente público sobre o assunto. No outono de 2018, fui diagnosticado com câncer de próstata agressivo”.

Beaver passou por seis meses de tratamentos hormonais no M.D. Anderson Cancer Center em Houston, no Texas e precisou apenas de uma cirurgia.

Veja a publicação do ator de Supernatural, abaixo.

Série derivada de Supernatural está em exibição

Jensen Ackles, que interpretou Dean Winchester em Supernatural, faz o narrador de The Winchesters. Além disso, o ator também é um dos produtores do projeto.

“Uma história de amor épica não contada de John e Mary de como eles não apenas salvaram seu amor, mas também o mundo inteiro”, diz a descrição da série.

O elenco conta com Jensen Ackles, Meg Donnelly, Drake Rodger, Bianca Kajilich, Bridget Regan e o recém chegado ao universo de Supernatural, Tom Welling.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

