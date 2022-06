Astro de The Witcher tem transformação drástica dos 25 aos 39 anos; veja

Henry Cavill é conhecido principalmente por suas performances como Geralt em The Witcher e o Superman no DCEU. O ator conseguiu conquistar fãs no mundo inteiro com estas franquias.

Cavill ganhou um público diferente depois de ter interpretado o clássico detetive Sherlock Holmes em Enola Holmes, filme lançado pela Netflix e protagonizado por Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things.

Aos 39 anos, Henry Cavill é famoso também por sua forma física invejável, perfeita para os personagens durões de sua carreira. Em celebração ao ator, fizemos uma retrospectiva de sua evolução física em Hollywood, contando como ele faz para cultivar o corpão.

The Tudors – 2008

Após uma pequena participação em O Conde de Monte Cristo, Henry Cavill conseguiu seu primeiro trabalho importante na TV aos 25 anos. O ator viveu Charles Brandon, o Duque de Suffolk na produção épica sobre o reinado de Henrique VIII. Em seus primeiros anos de televisão, Cavill tinha o físico bem mais esguio e esbelto, sem os grandes músculos de suas performances mais atuais.

Imortais – 2011

Henry Cavill participou de um intenso treinamento físico para viver o herói grego Teseu no filme Imortais. Como o personagem passa grande parte do filme sem camisa, o britânico precisou definir mais ainda seus músculos para garantir o papel.

Homem de Aço – 2013

Para interpretar seu personagem mais icônico, Henry Cavill treinou na Gym Jones, conhecida como “a academia mais pesada do mundo”, com o treinador Mark Twight, em um excruciante processo de ganho de massa muscular que durou 6 meses.

O Agente da U.N.C.L.E – 2015

Embora passe grande parte de O Agente da U.N.C.L.E de terno, Henry Cavill precisou manter sua massa muscular impecável. Na época o ator estava se preparando para reprisar sua performance como Clark Kent em Batman vs. Superman.

Liga da Justiça – 2017

Em Liga da Justiça, filme do DCEU, Henry Cavill trabalhou para manter a mesma forma física dos últimos anos. A estratégia deu certo, e o ator estampou várias matérias sobre seu desenvolvimento corporal.

The Witcher – 2019 até hoje

Para deixar os músculos extremamente em evidência em suas cenas sem camisa em The Witcher, Henry Cavill usou um truque bastante conhecido por fisiculturistas: diminuir o consumo de água nos dias anteriores às filmagens.

“Deixar de beber água deixa sua pele mais fina, então ela gruda nos músculos. No primeiro dia, você bebe um litro e meio de água. No segundo, apenas meio litro. No terceiro você não bebe água, e no quarto é a gravação”, explicou o ator de 38 anos.

