Astro de Two and a Half Men muda de ideia sobre filha entrar para site de conteúdo adulto

Uma polêmica surgiu quando Sami Sheen, filha de Charlie Sheen e Denise Richards, anunciou que estava entrando para o OnlyFans, uma plataforma de conteúdo adulto.

Inicialmente, o astro de Two and a Half Men compartilhou uma declaração em que parecia reprovar a atitude de sua filha.

No entanto, Charlie Sheen pode ter mudado de ideia. Em uma nova declaração para a Entertainment Tonight, o ator de Two and a Half Men indicou uma nova opinião sobre a escolha de sua filha.

“Agora, mais do que nunca, é essencial que Sami tenha uma frente parental unida em quem confiar ao embarcar nesta nova aventura.”

“A partir deste momento, ela o terá em abundância”, declarou o ator de Two and a Half Men em um comunicado.

Famoso ator de Two and a Half Men

Além de ter aparecido em diversas produções para o cinema, Charlie Sheen alcançou grande sucesso na TV com seu papel em Two and a Half Men.

Por um bom tempo, ele foi o ator mais bem pago da TV com o seu trabalho na série. No entanto, o astro deixou o elenco do seriado após um desentendimento com o produtor Chuck Lorre.

Two and a Half Men continuou sem Charlie Sheen por algumas temporadas, mas nunca com o mesmo sucesso de audiência de antes.

Ainda assim, o seriado continua sendo amado pelo público e rende uma boa audiência em reprises. Este ainda é um dos principais trabalhos da carreira de Charlie Sheen.

Two and a Half Men está disponível pela HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.