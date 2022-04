Astros de 365 Dias: Hoje namoram na vida real? Veja

Um dos aspectos mais bem sucedidos da franquia 365 Dias é a inegável química entre os protagonistas Laura e Massimo. O casal mais quente da Netflix é interpretado por Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone. Fãs de 365 Dias: Hoje querem saber: os astros namoram na vida real? Ou a conexão impressionante é apenas fictícia?

Além de Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone, 365 Dias: Hoje conta com a participação do modelo italiano Simone Susinna como o mafioso Nacho.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial do longa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a vida amorosa de Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone – veja se os astros de 365 Dias namoram na vida real.

Laura e Massimo de 365 Dias: Hoje namoram na vida real?

De acordo com o site HITC, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone não estão namorando na vida real.

A química entre o casal de 365 Dias: Hoje, dessa forma, é completamente fictícia. Na vida real, os atores são apenas bons amigos.

Mas afinal, com quem a atriz polonesa Anna-Maria Sieklucka está namorando?

De acordo com rumores na imprensa e postagens nas redes sociais, a estrela de 365 Dias: Hoje vive um relacionamento sério com o diretor de teatro Lukasz Witt-Michalowski – conhecido por peças como Knut Hamsun’s Hunger e Pogrom.

A atriz costuma compartilhar algumas fotos com o namorado no Instagram, veja abaixo um dos registros.

Michele Morrone, por sua vez, está solteiro em 2022. O último relacionamento conhecido do ator chegou ao fim em 2018.

O intérprete de Massimo em 365 Dias: Hoje ficou casado com a estilista libanesa Rouba Saadeh entre 2014 e 2018. Nesse período, o casal deu as boas vindas a dois filhos: Marcus (nascido em 2014) e Brando (nascido em 2017).

E Simone Susinna, o intérprete de Nacho? Tudo indica que o ator de 365 Dias: Hoje está solteiro.

Mas o modelo italiano já namorou algumas famosas, como a modelo Mariana Rodríguez, a influenciadora digital Ana Moya e a Miss Espanha 2014 Desiré Cordero.

Nas redes sociais, o elenco de 365 DNI 2 também faz muito sucesso. No Instagram, Michele Morrone já acumula mais de 13 milhões de seguidores

Em seu perfil na rede social, o intérprete de Massimo compartilha registros de tirar o fôlego.

Anna-Maria Sieklucka, por sua vez, conta com mais de 3 milhões de followers na rede social. Simone Susinna, o novo galã de 365 DNI está na lanterna, com pouco mais de 1 milhão de seguidores.