Ator de Arrow foi abandonado por agente por ser gay

O ator de Arrow e Teen Wolf, Colton Haynes, publicou um novo livro de memórias chamado “Miss Memory Lane”, em que relembrou as dificuldades que teve no início de sua carreira em Hollywood.

Assumidamente gay, o ator revelou que não teve uma boa experiência com agentes de Hollywood no começo, de acordo com o Insider.

Colton Haynes contou que, por volta de 2007, se mudou para Los Angeles, onde conseguiu um agente que ele chamou apenas de “Brad”.

Esse agente costumava trabalhar para jovens atores que estavam em ascensão na Warner Bros.

O ator de Arrow e Teen Wolf diz que, um certo dia, teve uma reunião com o agente em que ele disse que precisava “controlar” os seus maneirismos.

“Nós certamente vamos ter que mudar os seus maneirismos. Eles são um pouco… teatrais”, disse o agente para Colton Haynes.

O ator já sabia exatamente o que o agente estava querendo dizer. No entanto, para tornar tudo ainda pior, ele informou que não poderia trabalhar com Colton Haynes.

“Desculpe, mas isso não está dando certo. A sua voz e os seus maneirismos são muito… gays”, disse o agente para o ator.

Colton Haynes contou que começou a chorar quando ouviu isso. O agente disse que conhecia um lugar que poderia ajudá-lo caso estivesse precisando de dinheiro.

Ele então escreveu o nome de um site para garotos de programa em um cartão e lhe entregou.

O agente terminou a desastrosa reunião dizendo: “Foi um prazer trabalhar com você.”

Em Arrow, Colton Haynes teve o papel de Roy Harper. Já em Teen Wolf, o ator interpretou o personagem Jackson Whittemore.

No Brasil, Arrow e Teen Wolf estão disponíveis pela Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho