Ator de Batman e Harry Potter diz que pretende se aposentar

Uma triste notícia para os fãs de Gary Oldman pode estar a caminho!

O ator Gary Oldman, de 64 anos, revelou recentemente que está pensando em se aposentar. Ele atuou em grandes filmes, como a franquia Harry Potter e a trilogia Batman de Christopher Nolan.

O assunto surgiu durante entrevista recente ao portal Deadline, onde comentava sobre sua mais nova série, Slow Horses.

Em suas próprias palavras: “Então, se for para sair com um estrondo, quero dizer, a aposentadoria está logo ali. Sim. Eu posso ver isso”.

Gary Oldman está no elenco de Slow Horses

Apesar da fala do ator, isso não significa que ele estará se aposentando imediatamente, e sim que é algo no qual ele apenas está cogitando no momento.

O astro recentemente participou da primeira temporada de Slow Horses, da Apple TV+, como o personagem principal Jackson Lamb. A série já está confirmada para ter uma segunda temporada, e Gary Oldman comenta sobre a probabilidade de retornar:

“Ouça, se eles nos querem, com certeza. Depende de todas as pessoas grandes no andar de cima e do público e obviamente a audiência e o que a Apple diz. Mas, sim, eu poderia me ver interpretando Jackson pelos próximos anos, Sim. Absolutamente. Quero dizer, para aqueles que amam os livros e que eram devotos de Mick Herron, por assim dizer, ele já é um personagem icônico.”

Quando Gary Oldman vai se aposentar?

Então, Gary Oldman também foi questionado sobre se aposentar após a conclusão de Slow Horses, ao qual respondeu: “Você sabe, para ser capaz de encerrar tudo interpretando Jackson Lamb, eu me consideraria muito honrado e muito sortudo por poder fazer isso. Eu nunca diria nunca”.

Ele acrescenta: “Sempre há algo que pode surgir, e você sabe, fazer as papilas gustativas funcionarem, mas eu ficaria emocionado e honrado em interpretá-lo no futuro próximo. E não apenas isso, muitas vezes você vê atores que estão em uma série e eles falam sobre um tipo de senso de família e você percebe isso em um filme ou uma peça. Os atores e a equipe de Slow Horses e Dead Lions foram maravilhosos, e se voltarmos, é realmente se reconectar com sua família.”

“Eu realmente entendo isso agora, esse sentido. O senso de camaradagem. Como experiência, todos nós esperamos que o produto final seja bem recebido. Você sabe, você coloca seu bebê no mundo e espera que todos o achem fofo. A Apple nos tratou como reis e a experiência de realmente fazer isso foi uma das melhores experiências que tive como ator”, conclui Gary Oldman.