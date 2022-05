Ator de Matrix pede desculpas por piada sobre cadáver de Amy Winehouse

Neil Patrick Harris fez uma piada de extremo mau gosto durante uma festa de Halloween. No evento, o buffet de carne foi feito no formato de um cadáver e uma identificação (falsa obviamente) foi colocada ao lado, dizendo ser o de Amy Winehouse.

A festa foi realizada pelo ator de Matrix Resurrections, que também estrelou How I Met Your Mother, e o marido, David Burtka, três meses após o falecimento da artista, em julho de 2011.

A foto ressurgiu nas redes, o que levou a um pedido de desculpas por parte de Harris, por meio da EW.

‎”Uma foto recentemente reapareceu de uma festa temática de Halloween que meu marido e eu organizamos há 11 anos”, disse Harris. “Foi lamentável então, e continua lamentável agora. Amy Winehouse era um talento de uma geração, e sinto muito por qualquer mágoa que essa imagem tenha causado”.‎

‎De acordo com o ‎‎BuzzFeed News‎‎, a foto do prato foi originalmente compartilhada em um post no Twitter agora apagado pelo marido do ator Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, que participou da festa.‎

Matrix Resurrections, com Neil Patrick Harris, está disponível no HBO Max. A foto pode ser conferida, aqui.

