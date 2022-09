Ator de Mulher-Maravilha responde a rumores sobre Harry Styles ter cuspido nele

Chris Pine esclarece o que houve no evento de estreia do filme Não se Preocupe Querida, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, onde Harry Styles teria cuspido no parceiro de elenco.

A produção do filme já foi cercada de rumores e polêmicas, como o da diretora Olivia Wilde ter deixado seu marido Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso, durante a produção do filme para começar um relacionamento com Harry Styles.

Continua depois da publicidade

Outros rumores foram os de Wilde e a atriz Florence Pugh terem conflitos devido ao romance de Olivia com Styles, boatos disseram até que a atriz chegou a dirigir boa parte do filme. Mas enquanto estes boatos permanecem no escuro, o mais recente parece não ter sido tão ruim quanto pensávamos.

O vídeo viral em que Styles teria cuspido em Chris Pine teve resposta. Representantes de Pine falaram com a revista People sobre o ocorrido, que descreveram como uma “fabricação”.

Harry Styles cuspiu em Chris Pine?

Os representantes de Pine disseram: “Isto é uma história ridícula, uma completa fabricação como resultado de uma estranha ilusão on-line que é claramente enganadora e permite especulações sem sentido. Só para sermos claros, Harry Styles não cuspiu em Chris Pine. Não tem nada além de respeito entre esses dois homens e qualquer sugestão do contrário é uma tentativa desesperada de criar drama onde ele simplesmente não existe.”

O vídeo viral deixou a internet teorizando sobre a relação dos dois atores. Especialmente após imagens de Pine parecendo meio desligado em entrevistas sobre o filme Não se Preocupe Querida, inclusive uma em que o ex-One Direction parecia estar falando em círculos.

Enquanto essa mensagem dos representantes de Pine pode estar apenas buscando manter a paz aos olhos do público, muitos internautas já haviam levantado o argumento de que o vídeo só mostra um movimento de boca e uma possível reação, não vemos nada saindo da boca de Harry, tornando possível que isso seja apenas um engano dos fãs.

O filme Não se Preocupe Querida estreia no dia 22 de setembro.

Sobre o autor Redação