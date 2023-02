Ator de O Mundo é dos Jovens desistiu de atuar após experiência de quase-morte

Blake Sennett, o Joey da série O Mundo é dos Jovens (Boy Meets World), revelou que decidiu parar de atuar após uma experiência de quase-morte por abuso de drogas.

Após ter uma overdose, o ator decidiu mudar de carreira e se tornou músico, tendo produzido desde então quatro álbuns e vários singles.

“Durante meu tempo como ator, acho que estava lutando com algumas coisas importantes”, disse Sennett durante o podcast Pod Meets World, apresentado por seus ex-colegas de elenco. “Essa coisa veio à tona, digamos que… Bem, foda-se. Eu quase morri. Então, eu meio que fui trazido de volta à vida. Com isso, eu meio que acordei, por assim dizer, no dia seguinte e pensei, ‘Bem, eu tenho que descobrir outra coisa’. Consegui, com a ajuda das coisas que estão à nossa disposição hoje em dia, consegui ajuda. Com aquela coisa de quase morte – pelo menos foi assim que eu vi na época – que eu vi minha própria mão, acho que senti que eu precisava de uma reavaliação. Eu estava tipo, ‘Sabe, eu amo atuar’, e na época eu amava música. Isso é tudo que eu pensei. Isso é tudo que eu queria fazer. Decidi que se fosse atuar e fazer música simultaneamente, não teria sucesso na música. Isso simplesmente não iria acontecer. Mesmo sabendo que tinha segurança [com essa carreira] eu não teria foco o suficiente. Posso ser bastante obsessivo no meu trabalho, então decidi que faria isso”, finalizou.

Sobre a série

O Mundo é dos Jovens acompanhou Cory Matthews (Ben Savage) e seus amigos e família enquanto ele avançava da infância para a idade adulta. Lançada em 1993, a série teve 7 temporadas.

Além de Sennett e Savage, o elenco também contou com Rider Strong, William Daniels, Will Friedle, Betsey Randle, e Danielle Fishel.

Em 2014, O Mundo é dos Jovens gerou a série derivada Garota Conhece o Mundo (Girl Meets World), que foi encerrada em 2017 após 3 temporadas.

No Brasil, as duas séries estão disponíveis pelo Disney+.

