Ator de Stranger Things entra para musical famoso

Gaten Matarazzo, astro de 19 anos que se tornou popular por interpretar Dustin Henderson na série Stranger Things, da Netflix, está se preparando para retornar à Broadway em poucos meses — e em um musical de grande sucesso!

O ator dará vida a Jared Kleinman na nova performance de Dear Evan Hansen (Querido Evan Hansen), um dos grandes espetáculos da Broadway que chegou até a vencer o Tony, importante prêmio do gênero.

Continua depois da publicidade

“Palavras nunca poderiam expressar o quão verdadeiramente honrado estou por fazer parte desse espetáculo. Este show me ensinou muito sobre mim mesmo, e poder participar de qualquer forma, ainda mais na Broadway, me faz querer derreter. Estou em êxtase por estar de volta aos palcos e eternamente grato pela oportunidade.”, diz Gaten Matarazzo em comunicado.

Seu personagem, Jared, é o melhor amigo de Evan, o protagonista solitário que escreve uma carta para si mesmo, mas o texto é confundido com a carta de suicídio de um colega de classe e suas mentiras fogem de seu controle.

Além do sucesso em Stranger Things, Gaten Matarazzo já é íntimo da Broadway: ele estreou nos palcos aos nove anos através do musical, Priscilla, Queen of the Desert, de 2011. Gaten também fez uma apresentação única de Godspell, em 2013, e interpretou Gavroche no renascimento de Les Misérables, em 2014.

Dear Evan Hansen volta aos palcos em 19 de junho. A informação é do EW.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.