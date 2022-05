Ator de Stranger Things esperou três temporadas para gastar dinheiro da série

O elenco de Stranger Things acumulou uma fortuna considerável desde o lançamento da 1ª temporada. Atualmente, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Sadie Sink são alguns dos jovens atores mais bem pagos da TV. Mas você sabia que um deles esperou três temporadas para gastar o salário da Netflix?

No mundo inteiro, fãs de Stranger Things celebram a chegada da 4ª temporada. Os novos episódios trazem desenvolvimento chocantes – e realmente sombrios – para a história de Eleven e sua turma.

Continua depois da publicidade

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

Explicamos abaixo por que um dos atores de Stranger Things só começou a gastar sua fortuna recentemente; confira.

Qual foi a primeira grande compra de Caleb McLaughlin após Stranger Things?

Em Stranger Things, Caleb McLaughlin interpreta Lucas Sinclair, um dos personagens mais importantes da série.

Atualmente com 20 anos, o ator ficou famoso no mundo inteiro em 2016. Com a fama, veio também um enorme salário.

Em uma entrevista à emissora americana CNBC, Caleb revelou que sempre tomou muito cuidado com os gastos – mesmo ganhando cerca de 250 mil dólares (mais de 1 milhão de reais) por episódio.

“Acho que essa é uma estratégia esperta. Meus pais sempre garantiram meu sustento. Eles dizem: esse dinheiro é seu, e você pode gastar como quiser. Mas também me ensinam a economizar e não gastar atoa”, comentou o ator.

McLaughlin revelou ter duas contas bancárias diferentes: uma para os gastos cotidianos e outra para compras maiores.

“Esbanjar não é a minha praia. Não costumo comprar muitas coisas que gosto. Só compro o que realmente preciso”, explicou o intérprete de Lucas.

Antes de integrar o elenco de Stranger Things, Caleb McLaughlin já havia atuado na Broadway. No musical do Rei Leão, o ator interpretou o protagonista Simba.

“Eu tinha apenas 10 anos, e já estava ganhando dinheiro como um adulto, entendem? Eu costumava comprar coisas de criança, mas nunca fiz uma compra realmente grande”, revelou Caleb.

O primeiro “grande gasto” de Caleb McLaughlin aconteceu somente após o lançamento da 3ª temporada de Stranger Things. Ao atingir a maioridade, o ator comprou um carro Tesla Model X, que custa cerca de 106 mil dólares.

“Quando tirei minha carteira, pensei: ‘Agora, preciso de um carro’. Então, comprei um carro. É algo que faz sentido”, comentou o astro de Stranger Things.

Mas afinal de contas, o que Caleb McLaughlin fará com sua fortuna, avaliada atualmente em cerca de 3 milhões de dólares?

“Me interesso pelo mundo dos investimentos. Há muito a aprender sobre NFTs e a indústria dos restaurantes”, comentou McLaughlin.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix. Os próximos episódios estreiam em 1 de julho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.