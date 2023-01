Ator Julian Sands, de Smallville, é dado como desaparecido

O ator inglês Julian Sands, conhecido por seu trabalho em filmes e séries de TV como Smallville e 24 Horas, desapareceu no sul da Califórnia.

Um porta-voz do departamento de polícia do Condado de San Bernardino confirmou à EW que o ator de 65 anos foi dado como desaparecido na noite da última sexta-feira (13) depois de não retornar de uma caminhada.

Equipes de busca e resgate têm vasculhado a área de Baldy Bowl, nas montanhas de San Bernardino, desde então, mas acabaram recuando no sábado à noite devido ao risco de avalanche e condições climáticas adversas.

De acordo com as autoridades, a busca continuou nos dias seguintes por meio de helicóptero e drone, quando as condições meteorológicas melhoraram. Uma busca por terra será retomada quando for considerado seguro para a equipe de busca e resgate retornar à área. O desaparecimento de Sands ocorreu em meio a um clima severo e chuvas na região do sul da Califórnia.

No cinema, Sands ganhou destaque pela primeira vez com papéis coadjuvantes nos filmes de 1984 Uma Aventura em Oxford e Os Gritos do Silêncio. Seu papel de destaque veio um ano depois em Uma Janela para o Amor, a adaptação de Merchant Ivory do romance de 1908 de E.M. Forster.

Outros créditos de Julian Sands incluem a versão em inglês de Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres e as séries Smallville, 24 Horas e Banshee.

