Atores da Marvel falam sobre estado de saúde de Jeremy Renner

Paul Rudd e Evangeline Lilly, os protagonistas de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, falaram sobre o estado de saúde de Jeremy Renner, que segue em recuperação após o grave acidente sofrido no começo de 2023. Os dois atores da Marvel vem mantendo contato com o colega de elenco do MCU.

Em entrevista ao Access Hollywood (via Variety), a intérprete de Vespa no MCU contou sobre a visita que fez na casa dele após o acidente e ficou impressionada com o progresso de Renner. Ela relata que sentou ao lado dele na cama e o ator estava “rindo com seus amigos”.

“É um milagre. Ele é feito de algo muito duro esse cara. Você sempre foi capaz de ver isso nele e ele está se recuperando incrivelmente”, disse Lilly.

Rudd, por sua vez, disse ao Entertainment Tonight que falou com Jeremy Renner logo antes da première de Homem-Formiga 3. O intérprete do herói afirmou: “Ele está bem. Ele está indo bem… Ele é o melhor cara e ele é incrível”.

Ator quebrou mais de 30 ossos em acidente

Jeremy Renner revelou em uma publicação no Instagram que quebrou mais de 30 ossos no acidente com o arado de neve.

Juntamente com as informações, Renner postou em uma rede social uma foto sua fazendo alongamentos nas pernas enquanto faz fisioterapia em casa.

“Treinos matinais, resoluções mudaram neste ano novo em particular”, escreveu Renner.

“Quero agradecer a TODOS por suas mensagens e consideração por minha família e por mim. Muito amor e gratidão a todos vocês”, continuou o ator da Marvel. “Esses mais de 30 ossos quebrados vão se consertar, ficar mais fortes, assim como o amor e o vínculo com a família e os amigos se aprofundam”.

O ator está se recuperando em casa ao lado de sua família e já iniciou a fisioterapia.

