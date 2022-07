Atores de The Boys namoram na vida real

The Boys é uma das principais séries da atualidade, tirando sarro de grandes produções de super-heróis de maneira brutal.

Um dos personagens principais do enredo é Hughie Campbell, interpretado por Jack Quaid. O ator é filho do astro Dennis Quaid e da atriz Meg Ryan.

O que muita gente também pode não saber sobre Jack Quaid é que ele namora uma colega de elenco de The Boys.

E não é Erin Moriarty, que interpreta a Luz-Estrela. Na verdade, o ator vive um namoro com Claudia Doumit, a Victoria Neuman de The Boys.

Namoro entre colegas de elenco

O relacionamento entre os colegas de elenco de The Boys só se tornou público recentemente. Não se sabe ao certo há quanto tempo eles estão juntos.

Ambos são notoriamente privados sobre o relacionamento, e evitam comentar sobre isso em entrevistas.

Essa é uma curiosidade que muitos fãs podem achar interessante, até porque Hughie e Victoria tiveram algumas cenas juntos até agora na terceira temporada de The Boys.

Vale lembrar que a série já está renovada para a quarta temporada, então o público pode ficar tranquilo quanto ao seu futuro.

As três temporadas de The Boys estão disponíveis no Amazon Prime Video.

