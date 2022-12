Atriz da Marvel é a cara da mãe, que é estrela de Resident Evil

Milla Jovovich, estrela de Resident Evil, impressionou fãs em uma foto com a filha Ever Anderson, que esteve em Viúva Negra, da Marvel. A atriz mirim está muito parecida com a mãe.

Ever tem 13 anos e se tornou conhecida mundialmente por causa do MCU. No filme da Viúva Negra, a filha de Milla Jovovich é a versão criança de Natasha, a grande heroína dos Vingadores.

Continua depois da publicidade

“Novos cortes da mamãe e da filha”, escreveu a atriz de Resident Evil na publicação. Os fãs chegaram a afirmar que mãe e filha poderiam até se passar por gêmeas.

A atriz mirim da Marvel é fruto do casamento com o diretor Paul W.S. Anderson. O cineasta foi quem comandou a franquia de Resident Evil, com Milla Jovovich.

Confira abaixo as imagens da publicação.

Filme da Viúva Negra está no Disney+

O elenco de Viúva Negra tem Scarlett Johansson (Vingadores: Ultimato), Florence Pugh (Midsommar), David Harbour (Stranger Things), Rachel Weisz (A Favorita) e O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale). O filme é dirigido por Cate Shortland.

O filme da Marvel se passa entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita.

O longa começaria uma nova fase do MCU com um prelúdio, mas por conta da pandemia, Viúva Negra chega já com essa trama em andamento graças aos seriados do MCU.

A trama deve ser a despedida da heroína. Em Vingadores: Ultimato, a Viúva Negra morre – mas esse longa deve revelar segredos da personagem que não foram respondidos, bem como dá uma aventura solo para ela.

Viúva Negra está no Disney+.

Sobre o autor Bruno Tomé