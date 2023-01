Atriz de 24 Horas, Annie Wersching morre aos 45 anos

Uma das estrelas de 24 Horas, Annie Wersching, que interpretou Renee Walker na série, morreu aos 45 anos.

De acordo com o Deadline, a atriz acabou morrendo por um câncer que foi descoberto ainda em 2020. Mesmo com o câncer, ela atuou em Star Trek: Picard e The Rookie.

Jon Cassar, diretor e produtor de 24 Horas, lamentou a morte da colega de equipe, que acabou deixando seu marido e seus dois filhos.

“Meu coração está partido em mais pedaços do que posso contar. Annie veio ao meu mundo com o coração aberto e um sorriso contagiante. Brandindo tal talento, ela me deixou sem fôlego”, disse ele. “Annie se tornou mais do que uma colega de trabalho, ela se tornou uma amiga de verdade para mim, minha família e todos os membros do elenco e da equipe que trabalharam com ela.”

“Ela fará muita falta para eles e para os fãs com quem ela sempre encontrou tempo para interagir. Annie, sua falta será sentida, você deixou sua marca e estamos muito melhor por isso”, concluiu.

“Todos os dias, o agente antiterrorista Jack Bauer enfrenta ataques, traições e planos diabólicos em seu trabalho”, diz a sinopse da série.

A série criada por Robert Cochran e Joel Surnow durou nove temporadas ao todo.

O seriado foi ao ar na Fox entre 2001 e 2010.

Além de Wersching, o elenco contou com Kiefer Sutherland, Mary Lynn Rajskub, Elisha Cuthbert, Carlos Bernard, e outros nomes.

