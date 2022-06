Atriz de Big Bang Theory fala sobre doença: “Me sinto triste e culpada”

Mayim Bialik, estrela de The Big Bang Theory e Call Me Kat, testou positivo para coronavírus.

Em novo vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a atriz compartilha suas experiências com a Covid e o impacto que a doença teve em sua vida, inclusive o sentimento de culpa por ter saído de casa e se contaminado.

“Algo que eu não tinha previsto é que tenho um novo nível de ansiedade ao sair [de casa]”, disse Mayim.

“Eu definitivamente fui muito vigilante enquanto eu estava viajando da maneira mais segura que eu podia. Parte de mim se sente culpada por ter saído. Eu me sinto culpada. Eu me sinto triste. E estou preocupada com o mundo novamente e nossa saúde no mundo.”

Mayim abre jogo sobre COVID

Em seu vídeo, a Mayim Bialik fez questão de lembrar aos seguidores que o vírus não é brincadeira e que a pandemia ainda não acabou, revelando detalhes sobre seus sintomas.

Entre eles, a atriz conta que ficou se sentindo extremamente cansada fisicamente. “É muito exaustivo, a exaustão é muito especial”, acrescentou.

“Estou sentindo um grande arrependimento por ter tirado minha máscara lá fora”, disse ela. “Tipo, por que eu saí?”

Desejamos melhoras à atriz Mayim Bialik.

