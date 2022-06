Atriz de Big Bang Theory viveu heroína da Marvel e vilã da DC

Nascida em 23 de junho de 1980, a atriz estadunidense Melissa Rauch é principalmente conhecida por ter interpretado Bernadette Marian Rostenkowski Wollowitz na série The Big Bang Theory.

No entanto, este não é o seu único papel de destaque, e ela é uma das poucas atrizes de Hollywood que podem dizer que já passaram pela Marvel e pela DC, vivendo uma heroína e uma vilã em cada um dos universos.

Você já sabia? Descubra mais sobre a dualidade de Melissa Rauch logo abaixo!

Melissa Rauch na Marvel

Melissa Rauch entrou para a Marvel quando ainda estava atuando em The Big Bang Theory.

Ela não atuou diretamente em nenhum dos filmes do MCU, mas pôde dublar a personagem Vespa na série animada do Homem-Formiga, que foi lançada em 2017 na programação do Disney XD.

A série veio dois anos após a estreia do filme homônimo com Paul Rudd, que chegou aos cinemas em 2015.

No entanto, para a animação agora disponível no Disney+, nenhum dos atores do MCU reprisou o seu papel, dando a oportunidade para novos astros dublarem os personagens na série de curtas que mostra o herói enfrentando vários vilões conhecidos dos leitores dos quadrinhos.

Melissa Rauch na DC

Já na DC, Melissa Rauch teve a oportunidade de dublar a querida vilã Harley Quinn no filme animado Batman e Arlequina: Pancadas e Risadas, que também foi lançado em 2017.

O filme foi exibido por apenas uma noite nos cinemas dos Estados Unidos, em agosto daquele ano, e agora está disponível na HBO Max.

Batman e Arlequina: Pancadas e Risadas mostra Batman e Asa Noturna se unindo a Harley Quinn para derrotar famosos vilões das HQs: Hera Venenosa e Homem Florônico!

Apesar de ser uma aventura independente, o filme também é uma espécie de sucessora da aclamada Batman: A Série Animada, de 1992, como aponta o The Hollywood Reporter, já que Kevin Conroy dubla o Batman em ambos projetos, que também contam com o mesmo estilo de animação.

Você conhecia esse lado de Melissa Rauch?

