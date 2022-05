Atriz de Dirty Dancing ficou noiva de dois astros de Hollywood no mesmo mês

Em entrevista recente ao The Drew Barrymore Show, talk show da atriz de As Panteras (2000), a estrela Jennifer Grey, de Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987), revelou detalhes inéditos sobre a sua vida pessoal.

Jennifer Grey tem 62 anos hoje e relembra os anos 80 e 90, quando viveu o auge de sua carreira e vida romântica.

Falando sobre seus relacionamentos passados, a atriz contou ao público que ficou noiva de Matthew Broderick e Johnny Depp praticamente ao mesmo tempo.

Embora não tenha se relacionado com eles simultaneamente, os flertes foram tão próximos um do outro que os pedidos de noivado se deram no mesmo mês, no início dos anos 1990.

“Eu fiquei noiva de Matthew Broderick e Johnny Depp no mesmo mês. Sim, foi realmente um sinal de que havia problemas em andamento da minha parte. Quero dizer, honestamente, eu apenas pensei que era Deus me resgatando de uma situação ruim e me colocando carinhosamente em um suflê de Johnny Depp”, conta, caída no chão em meio a emoção por revelar isso após três décadas.

“Nós éramos jovens… Para mim, esse cara era a resposta para meus problemas. Esse cara era doce, amoroso, romântico, louco por mim e lindo. Eu precisava desesperadamente me recuperar em algo que se parecesse com o Johnny Depp de 1989”, diz Jennifer Grey. “Confie em mim, foi um pouso muito suave. Foi necessário. Eu estava sangrando por dentro e esse cara me salvou e me fez… não sentir o que eu estava sentindo”, revelou.

E falando em Johnny Depp, ela comenta sobre a atual situação do ator de Piratas do Caribe com sua ex-esposa Amber Heard: “Tudo o que posso dizer sobre esse julgamento é que me parte o coração por todos os envolvidos. Eu apenas acho que é triste, eu gostaria que fosse resolvido e eu apenas desejo o bem a todos.”

Confira o vídeo da entrevista:

“Jennifer Gray se junta a Drew para contar a ela tudo sobre os “garotos fofos” (leia-se: A-List stars) com quem ela teve pequenas aventuras no passado e ela revela que a famosa cena do elevador Dirty Dancing foi uma maravilha sem ensaios capturado durante as filmagens”, diz a descrição no YouTube.