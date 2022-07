Atriz de Game of Thrones é processada por causa de papel em Thor 4

Lena Headey, atriz de Cersei Lannister na série Game of Thrones, está sendo processada por sua ex-agência britânica, Troika, em US$ 1,5 milhão.

O motivo do processo, segundo o site Comic Book, são taxas de comissão que não foram pagas pela atriz, incluindo cenas de Thor: Amor e Trovão para o qual a atriz havia sido escalada, mas acabou cortada na edição do filme

A Troika afirma que Headey deve a eles no mínimo meio milhão de dólares por Amor e Trovão, em um papel que havia sido confirmado pela Variety, mas nunca teve detalhes divulgados por não chegar ao corte final.

Headey refutou as alegações. Em defesa, disse que nunca assinou um contrato com a Troika ou com Michael Duff, o cofundador da agência. No entanto, Duff também era o representante pessoal de Headey, embora a atriz afirme que era apenas um acordo verbal.

Mais astros cortados de Thor 4

Além de Lena Headey, outros grandes astros que estavam envolvidos em Thor: Amor e Trovão tiveram suas participações cortadas no novo filme da Marvel.

Dentre eles, Peter Dinklage e Jeff Goldblum haviam filmado, mas foram retirados da quarta sequência.

Em entrevista, Christian Bale tocou no assunto: “Eu trabalhei com Peter Dinklage, isso não está no filme final, mas eu trabalhei com ele. Ele é fantástico.”

“Eu trabalhei com Jeff Goldblum, ele também não está no filme final. Como você pode ver, muitas coisas acabam no chão da sala de edição, mesmo sendo lindas e brilhantes.”, revelou o ator.

