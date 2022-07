Atriz de Harry Potter faz acusação bizarra contra Arnold Schwarzenegger

A atriz Miriam Margolyes, de Harry Potter, não teve uma boa experiência trabalhando com o astro Arnold Schwarzenegger.

No podcast I’ve Got News For You, a atriz acusou o ator de soltar um pum bem na sua cara enquanto eles estavam gravando uma cena de Fim dos Dias, de 1999.

Continua depois da publicidade

Na franquia Harry Potter, Miriam Margolyes teve o papel de Professora Sprout. A personagem teve participação no começo da saga, e depois praticamente desapareceu.

“Ele foi muito rude comigo. Ele soltou um pum bem na minha cara. Eu solto pum, é claro que sim, mas não na cara das outras pessoas.”

“Ele fez isso deliberadamente, bem na minha cara. Eu estava interpretando a irmã de Satanás e ele estava me matando, então ele me colocou no chão, em uma posição em que eu não conseguia escapar.”

“E aí ele simplesmente soltou um pum. Isso não está no filme, porque aconteceu durante uma pausa nas gravações.”

“Mas não quer dizer que eu o perdoo por isso”, acrescentou a atriz, que também contou que sentia que Arnold Schwarzenegger não gostava muito dela no set.

Acusação bizarra

Não é a primeira vez que Miriam Margolyes critica o astro em uma entrevista. Ela já havia comentado anteriormente que Arnold Schwarzenegger a tratava diferente dos outros enquanto eles estavam nas gravações de Fim dos Dias.

Segundo ela, o ator só era educado na medida do que era profissional. Já com as outras pessoas, ele costumava ser mais gentil.

Fim dos Dias está agora disponível no Star+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.