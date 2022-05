Atriz de O Diário da Princesa ameaça desistir da vida e preocupa fãs

Heather Matarazzo, conhecida pelos papéis dela em Bem-Vindo à Casa de Bonecas e O Diário da Princesa, preocupou os fãs após uma série de desabafos no Twitter.

Conforme o BuzzFeed, em tuites desde então apagados, ela ameaçou desistir da vida, dizendo sentir-se “cansada” e “derrotada”.

“Eu atingi meu limite com a vida hoje. Eu atingi meu limite com qualquer jogo que o Universo esteja jogando. Terminei. Estou cansada. Eu realmente me sinto derrotada”, escreveu a atriz.

“Sinto-me perdida porque sinto que faço O TRABALHO há muito tempo, sem reclamar. Absorvi as decepções, as rejeições, etc., e afirmei que a rejeição é um redirecionamento. Eu tive FÉ contínua no Universo, mas hoje, algo quebrou. Eu me sinto rejeitada”, continuou.

A atriz concluiu dizendo que cansou “de lutar apenas para sobreviver”, pedindo por apenas “uma vitória”.

Depois disso, os fãs demonstraram apoio a ela, desejando melhoras e elogiando os trabalhos dela ao longo dos anos.

Veja prints dos tuites da atriz de O Diário da Princesa, abaixo. O filme com Heather Matarazzo está disponível no Disney+.