Atriz de Stranger Things abre o jogo sobre término com Johnny Depp

Winona Ryder e Johnny Depp, astros do filme Edward Mãos de Tesoura, se conhecerem em 1989 e se apaixonaram à primeira vista, como já disseram em entrevistas passadas.

Noivos após apenas cinco meses, terminaram seu relacionamento em 1993, e o fim do namoro foi anunciado publicamente quando Johnny Depp falou sobre ter apagado uma tatuagem que havia feito em homenagem a ela.

Em entrevista recente a Harper’s Bazaar, a estrela de Stranger Things relembrou o seu relacionamento e término com o ator, comparando com duas personagens que interpretou:

“Essa era a minha vida real de Garota, Interrompida. Eu me lembro, eu estava interpretando essa personagem que acaba sendo torturada em uma prisão chilena. Eu olhava para esses hematomas e cortes falsos no meu rosto [da filmagem], e lutava para me ver como essa garotinha. ‘Você está cuidando dessa garota como se estivesse cuidando de si mesma?’ Lembro-me de olhar para mim mesmo e dizer: ‘É isso que estou fazendo comigo mesma por dentro.’ Porque eu simplesmente não estava cuidando de mim.”

A personagem a qual Winona Ryder se refere é Blanca, do filme de drama A Casa dos Espíritos, lançado em 1994. Depois disso, Winona passou por uma série de problemas com remédios e até chegou a ser presa em 2001, se afastando dos grandes filmes embora nunca tenha deixado de atuar. Stranger Things colocou a atriz de volta aos holofotes.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.